Fatih Karahan: TCMB olarak önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Anadolu Ajansı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğiyle düzenlenen Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi’nde konuştu.

Karahan, burada enflasyonla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

Karahan, TCMB’nin temel önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti.

"SAVAŞA RAĞMEN KARARLILIĞIMIZ DEĞİŞMEDİ"

Karahan, zirve kapsamında düzenlenen özel oturumda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Küresel ekonomi, son zamanlarda artan belirsizliklerin yaşandığı bir dönemden geçiyor. Enerjide yaşanan krizler küresel enflasyonu etkiliyor. Nitekim nisan ayı enflasyon verilerinde savaşın etkisini gördük.



Bu etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları ise para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönemde bu gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Savaş, dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımız değişmiyor.”

"ENFLASYONDA YAŞANAN BOZULMANIN ORTA VADELİ GÖRÜNÜMÜ BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

“Öncelikle makroekonomik durumla ilgili bilgileri paylaşacağım; Son dönemdeki jeopolitik gelişmeler enerji fiyatlarında artışa neden oldu. Petrol fiyatlarındaki oynaklık son günlerde bir miktar azalmış olsa da tarihsel ortalamanın üzerinde seyrediyor.



Özellikle enerji ithal eden ülkeler üzerinde maliyet baskısı arttı. Nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs 2024 ile kıyaslandığında önemli bir mesafe katedilmiş olsa da enflasyon yüksek seyrediyor.



Gıda ve giyim fiyatlarında yüksek artışlar görüldü ve nisan ayı enflasyonu yüksek gerçekleşti. Enflasyonda yaşanan bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz.”

"ENERJİ VE GIDA FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI YÖNLÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER OLDU"

“Yılın ilk dört ayındaki fiyat gelişmeleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla temel mal ve hizmet gruplarında dezenflasyon eğiliminin yavaşladığını gösteriyor. Enerji ve gıda fiyatları, enflasyonu yukarı yönlü etkileyen faktörler oldu.



İlk çeyrekteki olumsuz hava koşulları gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Akaryakıt etkisiyle ulaştırma grubunda da fiyat artışı gözlemlendi. Buna karşın, 2025 yılında katılık gördüğümüz hizmet grubunda daha ılımlı bir seyir izleniyor. Cari işlemler dengesinde de belirgin bir iyileşme yaşandı.



Ülkemiz gibi enerji ithalatçısı ülkelerde enerji maliyetlerindeki yükseliş cari açık üzerinde etkili oluyor. Enerji ithalatındaki artış, cari denge üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı. Cari açıkta riskler bulunsa da 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının tarihsel ortalamanın altında kalacağını öngörüyoruz.”

"KATILIM FİNANS SEKTÖRÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

“Ekonomimizin uzun yıllardır süregelen meselelerinden biri de ihtiyaç duyulan tasarruf düzeyine ulaşılamaması ve bu nedenle de cari açık verilmesidir. Bunun kalıcı çözümü için yurt içi tasarrufların artırılması, finansal sistemin derinleştirilmesi ve kaynakların sisteme dahil edilmesi gerekiyor.



Tam da bu nokta da 'katılım finans' sektörünü makroekonomik istikrara açısından önemli bir bileşen olarak değerlendiriyoruz. Bu sektör tasarruf tabanını genişleterek finansal sistemin derinleşmesine katkı sunuyor. Bu bakış açısıyla katılım finans sektörünü destekliyoruz. Katılım finans sektörü 15 yılda hızlı bir büyüme gösterdi.



Katılım finansın bankacılıktaki payı yüzde 4,6'dan yüzde 9,5'e yükseldi. Sektör büyümeye devam etmekte, sektöre yeni katılımlar olmakta. Bu hızlı büyüme ülkemizdeki talebi gösteriyor. Mart 2026 itibarıyla katılım bankaları ilgili göstergelerde sektörden olumlu ayrışıyor. Katılım finansın sektörünün araç çeşitliliğini artırmak için uğraşıyoruz.”