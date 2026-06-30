Fatih Karahan, TKBB ile finans ve para politikalarını değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu ile periyodik olarak bir araya geliyor.

Kapsamlı toplantıda; küresel ekonomideki gelişmeler, katılım bankacılığı sektöründeki son durum ve gelecek döneme ilişkin beklentiler değerlendirildi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Karahan; TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben ve TKBB Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen mutat toplantıda bir araya geldi.

PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI KONUŞULDU

Toplantıda, küresel ekonomideki güncel gelişmeler, makroekonomik görünüm, para politikası uygulamaları ve finansal koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken Karahan, bu başlıklara ilişkin güncel gelişmeleri ve beklentileri yönetim kurulu üyeleriyle paylaştı.

KATILIM BANKACILIĞI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda ayrıca katılım bankacılığı sektörünün mevcut durumu, sektörde öne çıkan gelişmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler ele alındı. TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben ile yönetim kurulu üyeleri de sektöre ilişkin değerlendirme ve görüşlerini paylaştı.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile katılım bankacılığı sektörü arasında sürdürülen güçlü iş birliğinin önemine vurgu yapılırken, karşılıklı istişare ve koordinasyonun sektörün sağlıklı gelişimine katkısı değerlendirildi.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan ile TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, toplantının verimli geçtiğini belirterek kurumlar arasındaki yapıcı iş birliğinin sürmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.