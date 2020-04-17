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Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam

Koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumlar sonrası 3 kez programı durdurulan Fatih Portakal, muhalefet liderlerinin destek mesajlarını yayınlarken, bildiği yolda devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi |
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Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam

Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam

Fatih Portakal'ın FOX ekranlarında 30, 30 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle RTÜK, programın 3 kez  durdurulmasına ve kanala da üst limitten para cezası verildi.

AYNI İHLAL OLURSA YAYIN LİSANSININ İPTALİ

RTÜK Kanunu'na göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor.

"SUSMAYACAĞIM, KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM"

Ceza konusu olan yorumlarını 2 kez izlediğini ve aykırı bir şey bulamadığını savunan sunucu Fatih Portakal, CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarını da paylaştığı yanınında, cezalara rağmen susmayacağını ve kaldığı yerdevn devam edeceğini belirtti.

Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam

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Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
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