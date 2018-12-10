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Fatih Portakal: Zamları protesto edelim

Fatih Portakal, zamları gerekçe göstererek barışçıl eylem yapalım diye seslendi.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 19:45..
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Fatih Portakal: Zamları protesto edelim

FOX TV'de Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak Türkiye için de benzer çağrıda bulundu

Fatih Portakal: Zamları protesto edelim VİDEO

"HADİ BAKALIM YAPABİLECEK MİYİZ"

Portakal şunları söyledi: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."


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