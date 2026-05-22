Fatih Tekke: Allah'a şükür

Antalya’da oynanan 64’üncü Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor, Konyaspor’u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

FATİH TEKKE İLE İKİNCİ FİNALDE KUPA BAŞARISI

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kupa mücadelesinde başarıya ulaştı.

Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etti.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

"ALLAH'A ŞÜKÜR, ALLAH'A HAMD OLSUN"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

Tekke, sözlerine şöyle başladı:

“İlk yarıda üstündük. İkinci yarıda oyun Konya'ya yaklaştı ama bize nasip oldu. Onlar da çok istediler. Buraya çok uzaklardan gelen insanları üzgün göndermedik. Allah'a şükür. Allah'a hamdolsun. Bu sene tüm her şeyiyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ailelerimize teşekkürler. Başkanımız iyi koşullar sağladı, yönetim kurulumuz, onlara teşekkür etmek lazım. Bu kadro değerli şeyler yaptı. Camiamıza hayırlı olsun. Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. Kupaya onlar da yaklaştı.”

"HAK ETTİĞİMİZ BİR SERÜVENDİ"

Tekke ayrıca şunları dedi:

“Benim kariyerimde çok kupa var Allah'a hamdolsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler değil. Hoca olarak bu ilk. Trabzonspor'da hedefler çok büyük. Seneye de belki bazı sorunlar yaşayacağız. Yapılanmanın ilk senesi çok iyi geçti. Benim ve başkanımızın ilk kupası. Çok mutluyum ama en önemli taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. Hak ettiğimiz bir serüvendi, hikayeyi tamamladık.”

BASIN TOPLANTISI

Tekke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tekke, Konyaspor'u tebrik ettiğini söyledi.

Konyaspor'un ikinci yarıda penaltıdan yararlanamadığını hatırlatan Tekke, "Penaltı gol olsaydı belki kupa onlara daha yakın duracaktı." ifadesini kullandı.

İlk yarıda kendilerinin iyi bir oyun ortaya koyduğunu aktaran Tekke, "Gelen taraftarı mutlu ettik. Camiamıza bir kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Zor koşullardan buralara geldik. Aksi olsaydı gerçekten çok üzülürdüm." diye konuştu.

KUTLAMA YAPILDI

Tekke'nin açıklaması sürerken basın toplantısı odasına giren futbolcular, su ile kutlama yaptı.

Tekke, toplantıyı bitirerek oyuncularının sevincine katıldı.