Fatih Tekke: Ozan Tufan'ı herhalde artık milli takıma davet ederler

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, 18. kez finale yükseldi.

Bordo-mavililer, bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da oynanacak finalde Konyaspor’un rakibi oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"HOCA KOVDURACAK MAÇLAR"

Tekke sözlerine şöyle başladı:

“Genç oyunculardan kurulu bir takım ve bence çok iyi iş çıkardılar. Kendilerini göstermek adına çok ciddi mücadele ettiler, tüm gençlerini kutluyorum. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır bu. Geriye de düştük. Espri değil, ciddi bu, hoca kovduracak maçlar bunlar.”

"SAKATLARIMIZ VAR"

Fatih Tekke açıklamalarına şöyle devam etti:

“İkinci yarıda isteğimiz, arzumuz... Genel olarak söylenecek çok olumlu şey yok. Böyle maçları daha dikkatli ve önceden bitirmemiz gerekiyor. Sakatlarımız var, şunlar bunlar var... Buralara kadar geldik. Bir maçımız var.”

"OZAN'I MİLLİ TAKIMA DAVET EDERLER"

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya çağrıda bulunan Tekke, şunları dedi:

“Ozan Tufan'ı herhalde artık milli takıma davet ederler diye düşünüyorum. Her oynadığı pozisyonda çok iyi iş çıkardı.”

"KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Kupayı çok istediklerini belirten Tekke, şöyle konuştu:

“Maçın bize dönüşü, çok şükür diyelim. Kupayı çok istediğimizi söyledim. Her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi, bunu kupayla taçlandırmamız lazım. Umarım bu ekip, Trabzonspor tarihinde kupayla yerini alır ama kolay değil, zor.”

"GEÇEN SENE FİNALDE KAYBETTİM"

Tekke ayrıca şu sözleri sarf etti:

“Geçen sene finalde kaybettim. Süper Kupa'da da kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. İlla kupa alayım diye derdim yok ama bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder bize. Oyunun kendisi beni ilgilendiriyor ama bazı maçlarda böyle oluyor. Sonuç olarak finaldeyiz. Finalde deplasmanda kaybettiğimiz bir takımla oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Bizim için zor, kolay değil ama çok istediğimiz kesin. Bugünden daha fazla istememiz lazım. Umarım taraftarımızı mutlu eder ve kupayı müzemize götürürüz.”

"KUPAYI ÇOK FAZLA İSTİYORUZ"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Finalde olduğumuz için tekrar çok mutluyuz. Tüm hasarlarımıza rağmen, zor bir karşılaşma olmasına rağmen, oyun olarak çok kötü olmamıza rağmen; ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skor almamız gayet değerliydi. Ama tüm lig genelinde baktığımızda bu süreçte kupa finaline gitmek önemli. Kupayı çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için içeride çok ciddi coşkumuz var. Şimdi hafta sonu yeni bir maçımız var. Gelmesi gereken oyuncular var, sakat olan oyuncular var. Sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline hazırlanacağız" diye konuştu.