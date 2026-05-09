Fatih Tekke, Sergen Yalçın'a destek oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, bordo-mavili rakibine 2-1 yenilerek bu sezonki son iç saha maçında taraftarlarına mağlubiyetle veda etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIZIN İSTEĞİ ÇOK İYİYDİ"

Beşiktaş karşısındaki galibiyeti değerlendiren Fatih Tekke "Bu kadar eksiğe rağmen önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızın isteği ve arzusu çok iyiydi." dedi.

"BENİ MUTSUZ ETTİ"

Sergen Yalçın'a yönelik Beşiktaş taraftarının tepkileri hakkında konuşan Fatih Tekke "Türk futbol tarihinin en büyük hocalarından biri Sergen ağabey.... Beni mutsuz etti. Kendisine de söyledim maçtan sonra. Yeni bir kadro, devre arası alınan kararlar... Puanlara bakınca gayet başarılı. Bizim de başımıza gelebilir. Çarşamba kupa oynayacağız, aynı şey bizim başımıza da gelebilir. Üzücü... Taraftara, ülke insanına söylenecek şey... Bizdeki merhamet duygusu ve sabır ne oldu? Çok enteresan." dedi.

"YAKIŞTIRAMADIM ONLARA!"

Fatih Tekke ayrıca "Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ne kadar zorlukla şampiyon oldu. Beşiktaş taraftarı kusura bakmasın, yakıştıramadım onlara!" ifadelerini kullandı.