Fatih Tekke: Transfer konusunda bizi daha zor şartlar bekliyor

Süper Lig’in son hafta mücadelesinde sahasında ağır bir yenilgi yaşayan Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonrasında takımın geleceği, kadro kalitesi ve transfer planlaması hakkında konuştu.

"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

Transfer çalışmalarının kolay olmayacağını ifade eden Tekke, “Geçen sezondan daha zor şartlar bizi bekliyor. Eksiklerimiz çok net şekilde ortada. Başkanımızın isteği ve arzusu çok iyi ancak ekonomik şartlar, istediğimiz oyuncuların transferini zorlaştırıyor. İşimiz kolay değil ama çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Sezonun genel değerlendirmesini de yapan deneyimli çalıştırıcı, takım içerisindeki bazı oyuncuların değer kazandığını belirterek Avrupa kupalarının önemine vurgu yaptı.

"AVRUPA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLACAK"

Tekke, “Sezon genel anlamda olumlu geçti. Daha iyisi olabilir miydi? Elbette olabilirdi. Oyuncularımızın değerleri arttı. Avrupa’da bunu gösterebilmek bizim için önemli olacak” ifadelerini kullandı.

Kadronun Avrupa seviyesindeki durumuna ilişkin de konuşan Tekke, özellikle UEFA Avrupa Ligi seviyesindeki rakiplerle aralarında ciddi kalite farkı bulunduğunu söyledi.

Bordo-mavili teknik adam, “UEFA Avrupa Ligi’ndeki takımlara baktığımızda kadro olarak gerideyiz. Konferans Ligi seviyesinde ise bazı takımlarla yakın durumdayız. Gerçekçi davranıp doğru hamleleri yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Fatih Tekke ayrıca cuma günü oynanacak kritik karşılaşmaya da değinerek, “Kupayı alırsak 14 ay sonra ilk kez mutlu olacağım. İnşallah cuma günü bunu başarırız” sözleriyle sezonu kupayla tamamlama hedeflerini dile getirdi.