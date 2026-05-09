Fatih Terim, Acun Ilıcalı'yla birlikte Hull City maçını izledi

İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında heyecan yaşandı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, MKM Stadı'nda oynanan yarı final ilk maçında Londra ekibi Millwall'u ağırladı.

Tempolu başlayan mücadelenin ilk yarısında rakip ceza alanında çok net pozisyonlar yakalayan Hull City, son vuruşlarda etkisiz kalınca skor tabelasında istediği değişikliği yapamadı ve iki takım devreye 0-0 beraberlikle gitti.

İLK MAÇTA GOL SESİ YOK

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya Lewie Coyle'ın direğin üstünden az farkla dışarı giden şutuyla başlarken konuk takım, 69. dakikada Camiel Neghli'nin yan direkten auta çıkan şutunda gole çok yaklaştı.

Maçın 85. dakikasında Millwall'da Leonard'ın kaydettiği gol, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

Ligde bu sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmada da 4'er gol atılmasına karşın play-off yarı finalindeki ilk maç golsüz sona erdi.

ACUN ILICALI'YI DA YALNIZ BIRAKMADI

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, İngiltere'de iki günde önce Arda Turan'ın ardından da Acun Ilıcalı'nın kader maçına gitti.

Terim, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında Arda Turan'ın çaşlıştırdığı Shakhtar Donetsk'in Crystal Palace ile Selhurst Park'ta oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

Shakhtar Donetsk Londra'da 2-1 mağlup olarak finale çıkamasa da maç sonu Arda Turan, eski hocası Fatih Terim'in ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

Fatih Terim dün de Acun Ilıcalı'yı kritik maçta yalnız bırakmadı.

Championship'te önemli bir başarı yakalayarak adını play-off turuna yazdıran Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin evinde Millwall ile karşı karşıya geldiği yarı final ilk maçında Fatih Terim MKM Stadyumu'nda yerini aldı.

Fatih Terim'in Acun Ilıcalı ile yan yana oturarak Hull City-Millwall maçını takip ettiği kameralara yansıdı.

PREMIER LİG'E ÇIKAN SON TAKIM 23 MAYIS'TA BELLİ OLACAK

Karşılaşmanın rövanşı, 11 Mayıs Pazartesi günü Millwall'un sahasında oynanacak.

Bu turu geçen ekip, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki final maçında Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Play-off'ta final mücadelesi veren diğer iki takım ise ligi 4 ve 5. sıralarda bitiren Southampton ve Middlesbrough.

HULL CITY, PREMIER LİG'E ÇIKMIŞTI

Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.