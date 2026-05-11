Fatih Terim, Bodrum FK - Çorum FK maçını izledi

1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Bodrum FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Bodrumlu futbolseverler yoğun bir ilgi gösterdi.

YENİDEN BODRUM MAÇINDA

Kritik mücadeleyi izleyenler arasında ise Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim de yer aldı.

Daha önce de Bodrum FK'nın maçlarını izlemek için tribünde yerini alan Terim, yeşil-beyazlılara olan desteğini yeniden gösterdi.

GEÇEN HAFTA İNGİLTERE'DE İKİ MAÇ İZLEMİŞTİ

72 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz hafta İngiltere'de iki maç tribünden takip etmiş ve Arda Turan ile Acun Ilıcalı'ya destek vermişti.

Fatih Terim önce İngiliz takımı Crystal Palace'ın Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk ettiği UEFA Konferans Ligi yarı finalini izlemişti.

Deneyimli çalıştırıcı, daha sonra ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Milwall'ı konuk ettiği Premier Lig'e yükselme maçını takip etmişti.

