Fatih Terim'den A Milli Takım açıklaması: Hesap sormayı turnuvadan sonraya bırakalım

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Fatih Terim, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansına da değinen Terim, takımın son ana kadar mücadeleyi bırakmaması gerektiğini belirtti.

"KİMSE BIRAKMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEYE KAPILMAMALI"

Fatih Terim şunları söyledi:

“"Kendimize şöyle bir motto koyamaz mıyız: Neyiz, kimiz, ne istiyoruz, nereye gidiyoruz, hedefimiz ne? Böyle bir şey koymuştur herkes. Bu en doğal şeydir. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Kendi işimizi zora soktuk. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 1 golle biz bir grup geçemedik. Çekya'yı 3-1 yensek direkt çıkıyoruz. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak gibi bir düşünceye kapılmamalı"”

"MESELE SON MAÇA KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEK"

Açıklamalarını sürdüren Terim, "Bu maç bitti. Biten her şey, başlayan başka bir şeydir. 2 maçımız var. EURO 2008'de Portekiz'e 2-0 yenildik. Sonra yarı finaldeydik. Türk Milli Takımı'nın önünde 2 maç var. Mesele son maça kadar mücadeleyi sürdürmek. Bir galibiyetin bile götürebileceği bir turnuvadayız" dedi.

"HESAP SORMAYI SONRAYA BIRAKALIM"

Terim, "Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı olalım. Öldürmeyin ya. Onlar bizim canlarımız. Hesap sormayı turnuvadan sonraya bırakalım" ifadelerini kullandı.

"AY, GÜNEŞ, GERÇEK HEP ÇIKAR"

Öte yandan Fatih Terim, "Bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım. 'Allah Allah' diyecekler. Bazen doğru bilinen yanlışları anlatacağım. 'Hayda' denecek. Bu platformda çok şey yerini bulacak. Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse herkesin anlayacağı şekilde ima ederek. Ay, güneş, gerçek hep çıkar" açıklamasında bulundu.