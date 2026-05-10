Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu yaşadı.

FATİH TERİM'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluğun ardından ise sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim, sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

"GALATASARAY BAYRAĞININ HER ZAMAN ZİRVEDE KALACAĞINA İNANIYORUM"

İşte Terim'in paylaşımı:

“Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum.



Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.



Galatasaray'ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca'yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.



Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır…



Galatasaray'ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur.”