Fatih Terim'den yabancı oyuncu kuralına ilişkin açıklama: Mümkün olsa yasaklardan yana değilim

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kuruluna katılan Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, TFF'nin resmen açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı kuralı hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Fatih Terim, Türk futbolunun yararına olacak bir sistemin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

"O ZAMAN DA SÖYLEMİŞTİM, YABANCI OYUNCU ALMAKTA SINIR YOKTU"

Terim açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“"Ben daha önce anlattım bakış açımı. Ben mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. O zaman da söylemiştim; 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı serbestti, istediğin kadar alabilirdin. Geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, dönüştüğü, yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi lazım, bunun üzerine gidilmesi lazım. Yapacaklardır, federasyonda bunu yapacak kapasite zaten var. Kulüplerle oturup konuşulur."”

KURAL NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralının detaylarını resmen duyurmuştu.

Federasyonun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu’nun 14 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 2026-2027 sezonu Süper Lig statüsünün kabul edildiği belirtildi.

10+4 KURALI

TFF’nin açıkladığı yeni düzenlemeye göre Süper Lig’de yabancı oyuncu kuralı 10+4 şeklinde uygulanacak.

Kulüpler, A Takım Listesi’nde Türkiye A Milli Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek.

Bu 14 yabancı oyuncunun 10’u için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak. Ancak kalan 4 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması zorunlu olacak.