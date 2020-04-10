Fatih Ürek: Demet Akalın'ın karakteri sıfır

Bir dönem yakın arkadaşlıklarıyla dikkat çeken Demet Akalın ile Fatih Ürek’in arası, geçtiğimiz şubat ayında bozulmuştu. İkili arasındaki kavga yeniden alevlendi.

Saba Tümer’in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Ürek, konu Demet Akalın’a gelince çok sert ifadeler kullandı.

Ünlü şarkıcı, Demet Akalın’ı aradığını ve kendisine “Sen kimsin ki seni dinleyeyim?” dediğini söyledi.

"KARAKTERSİZDİR"

Fatih Ürek, “Beraber olduğumuz insanları 'hırsız' diye sosyal medyada yaydın. Sıfıra sıfır karakter bir insan. Demet Akalın benim için bitmiştir. Yaptıkları şeyler karaktersizliğin sonudur.” dedi.

Demet Akalın, meslektaşının olay yaratan sözlerine sosyal medya sayfasından cevap verdi.

AKALIN: BEN DE KONUŞURUM

Kızı Hira’nın bir fotoğrafını paylaşan popçu, “Rabbim tüm evlatlarımızı korusun” notunu düştü. ‘Maşallah ona’ diyen bir takipçisine Akalın, “Bu sübyana beddua eden bana 'sıfır karakter' demiş! Vah ki ne vah! Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de” diyerek, Fatih Ürek’i üstü kapalı bir şekilde tehdit etti.