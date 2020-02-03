Fatih Ürek ile Demet Akalın küstü

Şarkıcı Fatih Ürek, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ürek, ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği Demet Akalın’a, ‘dedikoducu’ diye seslendi.

"BU TUTUMUNDAN VAZGEÇSİN"

Fatih Ürek’e ablasının cenazesine katılmayan Demet Akalın’ın, "Sanatçıdan dost olmaz" sözleri hatırlatılınca; şarkıcı,”Kendisi ne düşünür bilmiyorum ama ben dostum. Garip bir tutuma girdi Demet, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Hiç kimse de anlamış değil zaten, anlamıyorlar da. Bence bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor." dedi.

"ALLAH GÖSTERMESİN"

Eşi Okan Kurt’la boşanma aşamasında Akalın’ın yanında olduğunu söyleyen Ürek, "Kötü günlerinde yanındaydım, her zaman. Yine kötü gününde yanında olurum, Allah göstermesin. Kendi tercihi, insanlara sen bunu niye yaptın diyemem. Garip bir tutumu var, garip davranışlar sergiliyor. Sadece bana değil, ben ona yakınım. Başkaları bunu diyemez mesafeli olurlar. Şöyle söyleyeyim, yaşlar gelip geçiyor, fındık gibi gençler çıkıyor, sahnelere, özellikle pop müzikte. Daha sevgi dolu olması gerekiyor. Bunu yüzüne de söylerim yani." diye konuştu.

"TAŞINDIM ORADAN"

Demet Akalın’la görüşmediklerini söyleyen Ürek, ”Aynı yerde oturuyorduk; taşınmak zorunda kaldım, ondan sonra aramıyor sormuyor. Böyle bir hallendi ne oldu bilmiyorum." diye konuştu.

"KENDİ KENDİNE DEDİKODU YAPIYORDUR"

Akalın’ın kendisine neden küs olduğunu bilmediğini söyleyen Ürek, "Benim her şeyim ortada. O kendi kendine birtakım şeyler söyler, kendi kendine kafasında kurar. Kendi kendine dedikodu yapıyor galiba." diye konuştu.

"ARAMADI"

Ablasını kaybettiği süreçte "Demet Akalın’ın sizi taziye için aramamaması üzdü mü?" sorusuna Ürek, "Arayabilirdi ama aramadı. Etrafındakiler çok şey söyledi aramamasına. Neden aramadı diyorlar, zira Türkiye‘nin tüm starları beni aradı. Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Sibel Can, Bülent Ersoy hepsi aradı, o da bir starsa araması gerekirdi." dedi.

"DEMET KİMSEYİ SEVMEZ"

Okan Kurt’un, Demet Akalın’dan kendisini daha çok sevdiğini söyleyen Ürek, "Okan beni Demet Akalın’dan daha çok seviyor, bende onu çok seviyorum. Ciddi söylüyorum bunu Demet kimseyi sevmiyor, Okan seviyor." şeklinde konuştu.

"DEDİKODUMU YAPIYOR"

Demet Akalın’la barışmak için adım atmayacağını söyleyen Ürek, "Bir kere ben onun büyüğüyüm, ondan bekliyorum. O gelsin, o arasın. Ben ona bin kere bir hatam varsa söyle, ben sana söyleyeyim demiştim. Söylemiyor, söylemedi. Arkalarda konuşmasın ama dedikodu yapıyor, duyuyorum ben. Gömdüğünü de duyuyorum masalara oturup." diye sert çıkış yaptı.