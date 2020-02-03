taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9845
Euro
6.6207
Altın
1577.4
Borsa
119428.92
Gram Altın
303.219
Bitcoin
56073.02

Fatih Ürek ile Demet Akalın küstü

Fatih Ürek, şimdi küs olduğu yakın arkadaşı Demet Akalın’a sert sözler söyledi.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 12:20..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Şarkıcı Fatih Ürek, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ürek, ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği Demet Akalın’a, ‘dedikoducu’ diye seslendi.

"BU TUTUMUNDAN VAZGEÇSİN"

Fatih Ürek’e ablasının cenazesine katılmayan Demet Akalın’ın, "Sanatçıdan dost olmaz" sözleri hatırlatılınca; şarkıcı,”Kendisi ne düşünür bilmiyorum ama ben dostum. Garip bir tutuma girdi Demet, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Hiç kimse de anlamış değil zaten, anlamıyorlar da. Bence bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor." dedi.

Fatih Ürek ile Demet Akalın küstü

"ALLAH GÖSTERMESİN"

Eşi Okan Kurt’la boşanma aşamasında Akalın’ın yanında olduğunu söyleyen Ürek, "Kötü günlerinde yanındaydım, her zaman. Yine kötü gününde yanında olurum, Allah göstermesin. Kendi tercihi, insanlara sen bunu niye yaptın diyemem. Garip bir tutumu var, garip davranışlar sergiliyor. Sadece bana değil, ben ona yakınım. Başkaları bunu diyemez mesafeli olurlar. Şöyle söyleyeyim, yaşlar gelip geçiyor, fındık gibi gençler çıkıyor, sahnelere, özellikle pop müzikte. Daha sevgi dolu olması gerekiyor. Bunu yüzüne de söylerim yani." diye konuştu.

"TAŞINDIM ORADAN"

Demet Akalın’la görüşmediklerini söyleyen Ürek, ”Aynı yerde oturuyorduk; taşınmak zorunda kaldım, ondan sonra aramıyor sormuyor. Böyle bir hallendi ne oldu bilmiyorum." diye konuştu.

"KENDİ KENDİNE DEDİKODU YAPIYORDUR"

Akalın’ın kendisine neden küs olduğunu bilmediğini söyleyen Ürek, "Benim her şeyim ortada. O kendi kendine birtakım şeyler söyler, kendi kendine kafasında kurar. Kendi kendine dedikodu yapıyor galiba." diye konuştu.

"ARAMADI"

Ablasını kaybettiği süreçte "Demet Akalın’ın sizi taziye için aramamaması üzdü mü?" sorusuna Ürek, "Arayabilirdi ama aramadı. Etrafındakiler çok şey söyledi aramamasına. Neden aramadı diyorlar, zira Türkiye‘nin tüm starları beni aradı. Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Sibel Can, Bülent Ersoy hepsi aradı, o da bir starsa araması gerekirdi." dedi.

"DEMET KİMSEYİ SEVMEZ"

Okan Kurt’un, Demet Akalın’dan kendisini daha çok sevdiğini söyleyen Ürek, "Okan beni Demet Akalın’dan daha çok seviyor, bende onu çok seviyorum. Ciddi söylüyorum bunu Demet kimseyi sevmiyor, Okan seviyor." şeklinde konuştu.

"DEDİKODUMU YAPIYOR"

Demet Akalın’la barışmak için adım atmayacağını söyleyen Ürek, "Bir kere ben onun büyüğüyüm, ondan bekliyorum. O gelsin, o arasın. Ben ona bin kere bir hatam varsa söyle, ben sana söyleyeyim demiştim. Söylemiyor, söylemedi. Arkalarda konuşmasın ama dedikodu yapıyor, duyuyorum ben. Gömdüğünü de duyuyorum masalara oturup." diye sert çıkış yaptı.

İlginizi Çekebilir
Acun Ilıcalı, Amerika'ya sevgilisini götürdü
Ünlü sunucu ve medya patronu ile Çağla Altunkaya'nın aşkını bir selfie ortaya çıkardı.
Zerrin Özer: Benden nefret etmişsiniz
Geçirdiği zor zamanları geride bırakan Zerrin Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlar üzerine takipçilerinden özür diledi.
Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi
Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2.5 aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti.
Burak Özçivit'in yeni arabası
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, yeni arabasına oğlu için özel plaka yaptırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

2594
İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

672
Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

104
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

363
TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

167
Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya'dan İdlib açıklaması

146
Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı

Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir