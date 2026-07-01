Fatih'te binadan kopan beton parçaları sokağa düştü

Dün saat 22.30 sıralarında, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'ta, binanın çatı bölümünden kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle sokağa savruldu.

Düşen beton parçaları, sokakta park halinde bulunan bir otomobil ile motosiklete isabet ederek maddi hasara yol açtı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı kontrol altına alırken itfaiye ekipleri, binada incelemelerde bulundu. Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler ise olası risklere karşı bölgeyi bariyerlerle çevreleyerek temizlik ve güvenlik çalışması gerçekleştirdi.

YAYALAR SANİYELERLE KURTULDU

Olayın en dikkat çeken anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, binadan kopan beton parçalarının aniden sokağa düştüğü, bu sırada yolda yürüyen iki kişinin büyük bir panikle koşarak tehlike bölgesinden uzaklaştığı görülüyor. Yayaların, üzerlerine düşebilecek beton parçalarından son anda kurtulduğu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, olayın ardından binanın mevcut durumu ve beton parçalarının kopmasına neden olan etkenlerin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili araştırmasını sürdürürken, binanın çevresinde güvenlik tedbirlerinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması ise olası bir facianın son anda önüne geçildiğini ortaya koydu.