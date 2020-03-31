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Fatih'te minibüs ter döndü: 1 ölü 3 yaralı

Fatih'te seyir halinde olan bir minibüs virajı alamayarak park halindeki bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

İHA |
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Fatih'te minibüs ter döndü: 1 ölü 3 yaralı

İstanbul Fatih Cankurtaran Sahil Yenikapı istikametinde, seyir halinde olan 34 EL 0598 plakalı minibüs virajı alamayarak park halindeki 34 NP 9851 plakalı lüks otomobile arkadan çarptı.

3 KİŞİ CADDEYE FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle lüks araç metrelerce ileriye savrulurken, minibüs ters döndü. Minibüsün içinde bulunan 3 kişi kazanın etkisiyle caddeye fırladı, 1 kişi ise minibüste sıkıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralıları kurtarmak için zamanla yarış başlarken vatandaşlar ambulans gelene kadar yaralıların başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağır hasar alan minibüste sıkışan 1 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Yaralılar sağlık ekibinin gelmesiyle ambulanslara götürülürken sağlık ekipleri araçta sıkışan Temel Ömer’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

YARALI 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Minibüsteki diğer 3 kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası lüks araçta maddi hasar meydana gelirken, minibüs çekici yardımıyla çekilip yol açıldı. Hayatını kaybeden Temel Ömer’in cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Fatih'te minibüs ter döndü: 1 ölü 3 yaralı

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