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Fatih'te navigasyon kazası: 1 yaralı

İstanbul Fatih''te navigasyonu takip ederken kararsız kalıp ani dönüş yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İHA | 01.06.2019 - 02:59..
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Kaza, Adnan Menderes Vatan Bulvarı, Aksaray istikameti, Orduevi mevkiinde saat 00.00 sıralarında gerçekleşti.

KAZA MEYDANA GELDİ

İddiaya göre, 34 CPN 80 plakalı otomobil ile seyir halindeki Yusuf Çapan isimli sürücü, kararsız kalıp ani bir şekilde sağa dönüş yapınca, arkasından seyreden Seyfi Gumran idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.Fatih'te navigasyon kazası: 1 yaralı

Çarpışma sonucu motosiklette bulunan iki kişi de motosikletten düştü. Sürücü Seyfi Gumran yaralanırken, arkasında oturan Murat Yılmaz ile otomobil sürücüsü Yusuf Çapan kazayı yara almadan atlattı.Fatih'te navigasyon kazası: 1 yaralı

Yaralanan genç sürücü motosikletinin yanında hareketsiz bir şekilde dakikalarca ambulans bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sedye ile ambulansa taşıdı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seyfi Gumran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Fatih'te navigasyon kazası: 1 yaralı

"NAVİGASYONU TAKİP EDERKEN ANİ DÖNÜŞ YAPINCA ÇARPIŞTIK"

Çarpışma sonucu devrilen motosiklette bulunan ve kazayı yara almadan atlatan Murat Yılmaz, kazanın, otomobil sürücüsünün navigasyon uygulamasını takip ederken ani dönüş yapması sonucu meydana geldiğini öne sürdü.

Otomobil sürücüsüyle konuştuğunu ifade eden Yılmaz, "Aynı istikamette, otomobilin arkasında seyir halindeydik. Sürücüsü buraların yabancısı sanırım, navigasyonu takip ederek gidiyormuş. Navigasyon aniden sağa dönmesini söyleyince aniden sağa dönmüş. O ani dönüş yapınca biz de duramadık, çarptık. Seyfi motoru kullandığı için yaralandı herhalde, bana bir şey olmadı" dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.





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