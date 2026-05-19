Fatih'te skuter sürücüsü İETT otobüsüne çarptı

İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan trafik kazası, yoğun cadde trafiğinde kısa süreli paniğe neden oldu. Eminönü’nde meydana gelen olayda skuter kullanan bir kişi, seyir halindeki İETT otobüsüne çarparak ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde bulunan Kantarcılar Otobüs Durağı yakınlarında saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

OTOBÜSÜN YAKININDA KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

İddiaya göre skuter sürücüsü, seyir halindeki İETT otobüsünün arkasında ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Düşmenin ardından sürüklenen sürücü, otobüse çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle skuter sürücüsü bir süre yol üzerinde sürüklendi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

“YAKLAŞIK 10 METRE SÜRÜKLENDİ”

Olay anında ilk müdahaleyi yapan görgü tanığı Bünyamin Çakmak, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Arkadaş yerde yatıyordu, hemen müdahale ettik. Halk otobüsüyle birlikte yaklaşık 10 metre sürüklendiler. Bilinci tam yerinde değildi, sürekli kalkmaya çalışıyordu. Ambulans gelene kadar yanında olduk.”

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından skuter sürücüsü hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor.