taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Fatma Girik: Memduh Ün'ün ölümünü kabullenemedim

Fatma Girik, "Onu kendime çok benzetiyorum" dediği Tuba Büyüküstün'ü kendisinden sonra yerine geçebilecek isim olarak gösterdi.

Haber Merkezi | 26.05.2019 - 15:54..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Son zamanlarda ‘Düştü’ haberleriyle gündeme gelen Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, sağlık durumuyla bilgi vererek, “Tıpta ‘Hidrosefali’ olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen bir hastalık. Bu hastalık nedeniyle ‘Shunt’ ameliyatı geçirdim” dedi.

"ÖLÜM KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Girik, ölümden hiç korkmadığını söyleyerek, “Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Annem yaşıyor. Çok yaşlı ve bana ihtiyacı var. Sadece onu bırakıp gitmek istemem” dedi.

"KABULLENEMEDİM"

“Geçirdiğim hastalık biraz da stresle ilgili. Şimdi iyiyim ama Memduh’u çok kafama takıyorum. Her gün mezarına gidiyorum” diyen Girik, eşine duyduğu özlemle ilgili şunları söyledi:

“Yıllar geçti hala ölümünü kabullenemedim. Diş fırçasının üzerine macun sıkmasını bile özlüyorum. Her şeyimizi birlikte yapardık. Bir yere gideceğimiz zaman, ‘Memduh çok yorgunum, gitmeyelim’ dediğimde ‘Giyin giyin insanlar güzel kadın görsün’ derdi.”

Fatma Girik: Memduh Ün'ün ölümünü kabullenemedim

"DİLERİM BAHTI HEP AÇIK OLUR"

Girik, “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Kendisinin veliahtı olarak Tuba Büyüküstün’ü gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu, “Müthiş bir kız. Onu kendime de çok benzetiyorum. Dilerim bahtı hep açık olur. Ben bütün gençleri çok seviyorum. Güzel işler yapsınlar istiyorum. Biz yoklukta neler yaptık neler” şeklinde konuştu.

Fatma Girik: Memduh Ün'ün ölümünü kabullenemedim

YENİ OYUNCULARA TAVSİYE

Fatma Girik, yeni nesil oyunculara şu tavsiyelerde bulundu:

“Onlar büyük tekniklerin olduğu devirde yaşıyorlar. Bunun kıymetini bilsinler ve yollarından dönmesinler. Her biri yıldız olabilir ama ‘Ben oldum’ havasına girmesinler. Yıldızlar da kayıyor, durmuyor yerinde. Bir sinema filmi ya da dizi ile parlarsın, bir bakmışsın sokakta yürüsen tanıyan yok. O nedenle sinema yolunda mücadele etsinler. Çok çalışsınlar.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

1026
Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

99
Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

310
Yassıada'dan son görüntüler

Yassıada'dan son görüntüler

328
Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

140
Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

184
Halk TV’de S-400’lerle kendi uçağımızı vuracağız denildi

Halk TV’de S-400’lerle kendi uçağımızı vuracağız denildi

400
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir