Fatma Şahin’den “bahçeli ev” müjdesi: Gaziantep’te 20 bin konutluk yeni proje başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinin ardı arkası kesilmiyor.

Belediye Başkanı Fatma Şahin bu sefer de belediye iştiraki Gazikonut eliyle hazırlanan yeni konut projesini duyurdu.

Fatma Şahin, bahçeli bir ev sahibi olmayı hayal eden Gazianteplilere yönelik, “Yeni Bahçelievler Projesi” ile şehrin köklü bağevi kültürünü yeniden canlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

1 MİLYON METREKARELİK ALANA 20 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM

Proje, Şehitkamil ilçesindeki Bedirköy ve Suboğazı mahallelerinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek.

İlk etapta 20 bin bağımsız bölümün üretilmesi planlanıyor.

Projede her bir bağımsız bölümün 52 metrekare müstakil bahçe, 14 metrekare veranda ve 30 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 97,30 metrekarelik yaşam alanından oluşacağı belirtildi.

EN EKONOMİK ŞARTLARDA SATIŞA SUNULACAK

Şahin, projenin yalnızca belirli bir kesime değil toplumun her kesimine hitap edeceğini vurgulayarak, en ekonomik ve erişilebilir şartlarla vatandaşlara sunulacağını ifade etti.

Başvuru sürecine ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bildirildi.

TALEP OLDUKÇA DAHA FAZLASI İNŞA EDİLECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konut projesine ilişkin paylaşımının tam metni şu şekilde kayda geçti:

““Bahçeli Bir Evim Olsun” hayalinizi gerçeğe dönüştürecek müjdemizi açıklıyoruz.



Yeni Bahçelievler Projesi ile Gaziantep’in köklü bağevi kültürünü yeniden canlandıracak, insanlarımızı toprakla, doğayla buluşturacak yeni bir yaşam anlayışının ilk adımını atıyoruz.



İstiyoruz ki isteyen her hemşehrimizin küçük de olsa bir bahçeli evi olsun. Ailesiyle birlikte nefes alsın, toprağa dokunsun, sebzesini yetiştirsin, çocuklarını doğayla buluşturabileceği bir yaşam alanına sahip olsun.



İşte bu anlayışla elimizi taşın altına koyduk ve GBB Gazikonut marifetiyle Yeni Bahçelievler Projesi’ni hayata geçirme kararı aldık.



Projemizi Şehitkamil ilçemizin Bedirköy ve Suboğazı mahallelerinde, yaklaşık 1 milyon m²’lik bir alanda hayata geçiriyoruz.



İlk etapta 20 bin adet üretmeyi planladığımız bu proje ile Türkiye’ye örnek olacak yeni bir yaşam modelinin de temelini atıyoruz. Talep oldukça daha fazlasını da yapacağız!



Her bir bağımsız bölüm;

52. m² müstakil bahçe, 14 m² veranda ve 30 m² kapalı alan toplam 97.30 m² alandan oluşacak.



Hedefimiz, bu projeyi sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmak, mümkün olan en ekonomik ve en erişilebilir şartlarla hemşehrilerimizle buluşturmak olacak. Olabilecek en ekonomik formül ile size sunuyor olacağız.



Başvuru sürecine ilişkin tüm detayları çok yakında paylaşacağız. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam edin.



Gaziantep için yeni bir dönemi birlikte başlatıyoruz. Gaziantep’imize hayırlı olsun.”