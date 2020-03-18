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Fatma Şahin'in ABD'den gelen kızı karantinaya alındı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, kızı Merve Şahin'e de koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin karantina uygulandığını açıkladı.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 12:52..
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ABD'de eğitim gören kızı Merve Şahin, koronavirüs salgınının ardından Türkiye'ye döndü.

Dönüşünün ardından alınan tedbirler kapsamında Merve Şahin, karantina uygulamasına tabi tutuldu.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları Fatma Şahin'in kızının, ABD dönüşünde karantina uygulamasından kaçtığı yönünde iddialarda bulundu. İddiaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Fatma Şahin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Fatma Şahin'in ABD'den gelen kızı karantinaya alındı

"ASILSIZ BİLGİLER KORONA KADAR HIZLI YAYILIYOR"

Kızının rahatsızlığının bulunmadığını ve rutin uygulamaya tabi tutulduğunu belirten Şahin, "Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az koronavirüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. Ve yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor. Bilginiz olsun." dedi.

Fatma Şahin'in ABD'den gelen kızı karantinaya alındı

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