Faturaları ödemek için evde başladılar: Kurdukları markayı içecek devi satın aldı

Büyük şirketlerin hikayeleri bazen küçük bir mutfakta başlıyor.

Brezilya'nın Curitiba kentinde yaşayan Alman göçmeni kardeşler Elfriede Wagner ve Maria Unger de bu örneklerden.

1950'li yılların sonunda aile bütçesine destek olmak isteyen iki kardeş, evlerindeki fırında Alman mutfağının geleneksel pretzel tarifinden ilham alarak tuzlu atıştırmalıklar üretmeye başladı.

Eşlerinin de destek verdiği girişimde hazırlanan ürünler önce kapı kapı, ardından bölgedeki marketlerde satıldı.

Elma Chips kuruldu

Kısa sürede ilgi gören ürünler sayesinde aileler üretimi büyütme kararı aldı. 1962 yılında Elma Padaria e Confeitariaadlı işletme kuruldu.

Şirketin adı, kardeşlerin isimleri olan Elfriede ve Maria'nın ilk hecelerinin birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Aynı dönemde bugün hala Brezilya'da satılan Stiksy adlı çıtır atıştırmalık da piyasaya sürüldü.

Pepsi satın aldı

Artan talep üzerine üretim kapasitesi büyütülürken şirketin adı daha sonra Elma Produtos Alimentícios oldu.

1974 yılında ise PepsiCo, bu şirketi São Paulo merkezli American Potato Chips ile birleştirerek Elma Chips markasını oluşturdu.

Marka, ilerleyen yıllarda Baconzitos, Cheetos, Cebolitos, Fandangos, Ruffles ve Doritos gibi birçok ürünü Brezilya pazarına sunarak ülkenin en tanınan atıştırmalık üreticilerinden biri haline geldi.

Kaynak: 1, 2