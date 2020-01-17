taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8567
Euro
6.5231
Altın
1555.51
Borsa
121270.34
Gram Altın
292.93
Bitcoin
52464.68

Faytoncuların İBB'de işe alınması kararı

Adalar'da her plaka sahibi veya ailesinden biri, İSPARK başta olmak üzere İBB'nin bünyesinde işe alınacak.

DHA | 17.01.2020 - 11:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Faytoncuların İBB'de işe alınması kararı

İBB Meclisi Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alınmasını onayladı.

Faytonculara, Adalar'da bulunan 277 tescilli fayton plakasının her biri için 300 bin lira, at başına ise 4 bin lira ödenecek.

Meclis'te çıkan karar göre, faytoncu ya da ailelerinden birer kişi de İBB'de işe alınacak.

"FAYTONLARA 300 BİN LİRA, AT BAŞI 4 BİN LİRA ÖDENECEK"

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sonuç bizim açımızdan çok iç açıcı değil. Ama en nihayetinde İBB'nin oy birliği ile aldığı bir karar. İki siyasi partinin ortaklaşa aldığı bir karar. Buna da saygı duymak durumundayız. Tabii birkaç kere toplantı yaptık İBB ile ama fiyat belirleme bizim bilgimiz dışında gerçekleşmişti. Bizim esas talebimiz, yeniden iç ulaşımı elektrikli araçlar ile bizim yapmamızdı ama İBB kendimiz yapacağız diye karar vermişti. İlk başta 250 bin lira olarak belirlenmişti, ama bugünkü yaptığımız temaslar sonucunda, her iki gruba da teşekkür ediyorum, bizi dikkate aldılar ve dinlediler, 300 bin liraya çıkarttılar. At başı da 4 bin lira faytonculara ödenecek" dedi.

Faytoncuların İBB'de işe alınması kararı VİDEO

HER FAYTONCU ALİESİNDEN BİR KİŞİ İBB'DE İŞE ALINACAK

Ünal, "Ayrıca her plaka sahibinin ailesinden birini ya da kendisini işe alacaklar. Ana karada özellikle İSPARK'ta işe alınacaklarını söylediler bize. Zaten Meclis kararında da var. 3 madde var meclis kararında faytonların fiyatı, atların fiyatı bir de işe alınacaklar konusunda üç karar var" diye konuştu.

Faytoncular Odası Başkanı Ünal: Faytoncular İBB'de işe alınacak -3

"ATLARINI VERMEK İSTEMEYENLER BAKMAYA DEVAM EDEBİLECEK"

Ünal, "Atlar sahipli maldır, kimse zorla alamaz. İBB'nin de böyle bir niyeti yok zaten. İBB faytoncular mağdur olmasın diye, mademki atını faytonuna koşamayacaksa, at başı 4 bin lira teklif ediyor. Vermek istemeyen arkadaşlarımız atına bakabilir. O konuda bir zorlama yok" ifadelerini kullandı.

Faytoncular Odası Başkanı Ünal: Faytoncular İBB'de işe alınacak -1

"İBB İLE İŞİMİZ TAM ANLAMIYLA BİTMİŞ DEĞİL"

Ünal, "Henüz bizim İBB ile işimiz tam anlamıyla bitmiş değil, görüşmelerimiz devam edecek. İşe alınacak arkadaşlar noktasında, diğer konularla ilgili. Ama atların ne zaman buradan çıkacağı noktasında İBB'nin ana karada hazırlık yapması lazım. Bununla ilgili de çok ciddi bir çalışma olduğunu duydum. Alacakları atları koşturmayacaklarını, en iyi koşullarda bakacaklarını bize söylediler ama transferin ne zaman olacağını ben de bilmiyorum. Bize net bir takvim verilmedi" şeklinde konuştu.

Faytoncular Odası Başkanı Ünal: Faytoncular İBB'de işe alınacak -2

Faytoncular Odası Başkanı Ünal: Faytoncular İBB'de işe alınacak -4

Faytoncular Odası Başkanı Ünal: Faytoncular İBB'de işe alınacak -5

Faytoncular Odası Başkanı Ünal: Faytoncular İBB'de işe alınacak -6

Faytoncular Odası Başkanı Ünal: Faytoncular İBB'de işe alınacak -7

İlginizi Çekebilir
Samsun'da korkunç trafik kazası
Kavşağa süratli bir şekilde giren araç, önce bir otomobile ardından ise yayaya çarptı. Sürücünün dikkatsizliği ve kural ihlali acı sonuçları gözler önüne serdi.
Lice'de, yastık kılıflarında 62 kilo esrar ele geçirildi
Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrara el konuldu.
Samsun'da plastik fabrikasında yangın
Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Pendik’te kavga etmeye çalışan gençler
Gençler, tekmeli yumruklu kavga etmeye çalışıp yere düşerken, gençlerden birinin babası, oğlunu götürmek için büyük çaba sarf etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

98
ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi

ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi

94
Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

115
Fransa'da tacizci papaz Vatikan'a suç attı

Fransa'da tacizci papaz Vatikan'a suç attı

77
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı vizyonda

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı vizyonda

154
Ahmet Bulut: Arda Turan'ın önceliği Galatasaray

Ahmet Bulut: Arda Turan'ın önceliği Galatasaray

66
Horoz postacıya zor anlar yaşattı

Horoz postacıya zor anlar yaşattı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir