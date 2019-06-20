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Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yasaklanan ve faytonlardan kurtarılan atlara özel bakım yapılıyor.

DHA | 20.06.2019 - 02:37..
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Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

Türkiye gündeminde en çok konuşulan ve Meclis gündemine dahi giren faytonculuk konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi adım atarak yasak getirmişti.Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

Faytonlardan çekilen atlar, hayvanat bahçesi içinde kendilerine ayrılan kapalı ve açık barınma alanında özel bakımlarla yaşamını sürdürüyor.Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

Faytonlardan kurtarılan atlara özel bakım VİDEO

ATLAR KENDİLERİNE GELDİ

Özellikle turistik bölgelerde kullanılan fayton atları, bakımsız görüntüleriyle dikkat çekiyor, hatta bu durumdan meydana gelen ölümler sıklıkla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde Antalya Büyükşehir belediyesi tarafından kullanımı yasaklanan faytonların 40 adet atı, hayvanat bahçesi bünyesinde bakıma alınmıştı.Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

Hayvanat bahçesi yönetimi, günün sıcak saatlerinde atların serinletilmesi talimatını verdi. Çalışanlar hortum yardımıyla atları yıkayarak serinlemelerini sağlıyor. İçme suyunun otomatik sisteme bağlandığı manejde, atlar yürüyüşlerini yapıyor, yemlerini yiyerek dolaşıyor.Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

ÖZEL İLGİ İLE BAKILIYOR

Atların veterinerlerin gözetiminde olduğunu belirten Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Süleyman Karaca, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Atların geldikleri günden itibaren düzenli muayene edildiğini söyleyen Karaca, "Bir hafta önce geldiler. Biz bu atlar geldiğinde sağlık kontrolünden geçirdik. Barınaklarda yemlik ve suluklarda düzenleme yaptık. Atların susuz kalmaması için otomatik suluklar takıldı. Hasta olanların tedavisi yapılıyor" dedi.Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

Bölgenin atlar için geçici barınma yeri olduğunu hatırlatan Karaca, sözlerine şöyle devam etti:Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

"Burada atların refahını ön planda tutuyoruz. Burası onlar için geçici barınma yeri. Meclis tarafından bir karar alındı. Bu karara göre bu tür atlar kırsaldaki çiftçilere ücretsiz verilecek. Talepleri bekliyoruz. Atlar ihtiyaç sahibi çiftçilerimize verilecek. Daha kaliteli ortamda yaşamaları sağlanacak. Başvurular geliyor. Duyuruları ilçelerde tekrarladık. Yeterli başvuruya ulaştığımızda değerlendirme yapılacak ve atlar çiftçilerimizin yanına gönderilecek."Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

ÇİFTÇİLERE HİBE EDİLECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden çıkan kararla kırsal alanda çiftçilik yapan vatandaşlara hibe edilmesi kararı alınan atlar, yeni sahiplerine kavuşuncaya kadar hayvanat bahçesinde yaşayacak.Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

Çiftçiler ise ön başvurularını yaptı. Başvuruların tamamlanmasının ardından atlar yeni sahiplerine kavuşacak.Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi


Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

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