Fazıl Say: Ajitasyon yapma Hakan

Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya paylaşımının altına yorum yapan Hakan Hatipoğlu’nu tanımamıştı. Say'ın Hatipoğlu'nu tanımaması, magazin gündemini ve sosyal medyayı uzun süre meşgul etmişti.

‘Var mısın Yok musun’ adlı yarışmayla tanıdığımız ve sonrasında Survivor ile şöhretini pekiştiren Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say’ın takipçi sayısının düşmesiyle ilgili yaptığı paylaşımın altına kendisinin de benzer bir sorun yaşadığını dile getiren bir yorum yazmış, ancak Fazıl Say’dan ‘Siz ne işle uğraşıyordunuz?’ şeklinde bir yanıt gelmişti. Hatipoğlu da "Belki dünyaca ünlü bir sanatçı değilim ama en azından insanım" açıklaması yapmıştı.

"NE TUHAF ÜLKE"

Fazıl Say, Hakan Hatioplu'nun sözlerine kayıtsız kalmadı. Hatipoğlu'na "Ajitasyon yapma" diyen Say, sayfasında şu mesajı yayınladı: "Tuhaf ülke kardeşim. 'Fazla resim paylaştığım için 2000 takipçi kaybettim' diye yazdım, ertesi gün 37 bin takipçi eklendi. Ben resim paylaşmaya devam ediyorum. Bana iyi geliyor, ruhumu temizliyor, hatırlıyorum, öğreniyorum, keşfediyorum, sevdiklerimi de paylaşıyorum ve bence, bu tarihi bir sergiye dönüşüyor, gördüğü ilgi müthiş, sayılara bakın, yorumlara bakın, bilgi akışına, ironik karşılaştırmalara bakın, kocaman teşekkür ederim hepinize. Instagram’ın sahte hesapları temizlediği bir dönemmiş, o yüzden herkesin takipçi sayısı azaldı deniliyor. Mümkün ve mantıklı. Şu da bir gerçek: Benim sayfamda, resimler yüzünden, küçük bir oranda da olsa tepkiler vardı, bu aykırı durumu istemeyenler de vardı. O yüzden hak veriyorum ama kesin bir şey diyemiyorum.

"BEN O PROGRAMLARI İZLEMEDİM HAYATIMDA"

Ben beş yıldır Instagram kullanıyorum, binlerce kişiyi takip ediyorum, bunların içinde tanıdıklarım, bildiklerim de var, belli bir vesileyle eklemiş olduklarım da. Bırakın doğasında işlesin her şey. Biraz düşününce, malum, her konuda ajitasyon, 'Ne işle uğraşıyorsun?' sorusuna bile 'Ben iyi insanım sen kötü insansın' cevabını patlatıyor, dinamit gibi, gerçek celladının kim olduğunu anlamasına fırsat bile kalmadan magazin medyasının sakız gibi çiğnediği hale gelerek, ve herkesi de getirmeye de çalışarak.. Bir oyunun içinde oyuna kurban. Yazık. Emin olun , elimde olsa bu durumun önüne geçmeye çalışırdım. Merak ediliyorsa; son olarak, o bahsi geçen tv programlarını ben seyretmedim hayatımda, zaten çok az tv seyrederim... Hatta merak bile etmedim o programları. Bilmiyorum. Doğallığa fırsat olamaması üzücüdür."