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Fazıl Say'ın pastasından eşi çıktı

Pastadan maymun kostümüyle çıkan Ece Dağıstan, eşi Fazıl Say’ı çok şaşırttı.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 10:37..
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Ünlü piyanist Fazıl Say, 50 yaşına girdi. Say, yeni yaşını önceki gece bir otelde düzenlenen partiyle kutladı.

EŞİ MAYMUN KOSTÜMÜYLE ÇIKTI

Yakın dostlarının katıldığı gecede mekana Say için devasa pasta getirildi. Ünlü piyanist, eşi Ece Dağıstan’ın pastadan maymun kostümüyle çıkmasıyla şok oldu.

KOCASINI HEYECANLANDIRMAK İSTEDİ

Eşini dudaklarından öperek kutlayan Ece Dağıstan, “İnsanın 50 yaşına basmış kocasını en çok heyecanlandıran şey, maymun olması” dedi.

"MAYMUN GETİRMEYE PARAMZI YETMEDİ"

Onun verdiği maymun başlığını takan Fazıl Say da “Maymuna döndük” diye espri yaptı ve ekledi: “Ece’nin bugün buraya maymun getireceğinden emindim. Ama ona paramız yetmedi, daha çok konser vermem lazım.”

Fazıl Say'ın pastasından eşi çıktı

Fazıl Say'ın pastasından eşi çıktı

Fazıl Say'ın pastasından eşi çıktı

Fazıl Say'ın pastasından eşi çıktı

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