taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2199
Euro
5.945
Altın
1220.89
Borsa
94070.97
Gram Altın
204.898

Fed faiz artırmaya devam edecek

ABD Başkanı Trump'ın sürekli eleştirdiği Fed Başkanı Powell, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 01:35..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

New York'ta katıldığı bir konferansta konuşan ABD Federal Rezerv Bankası Başkanı Jerome Powell, “Faiz oranları hala tarihsel standartlara göre düşük" dedi.

Powell, kademeli faiz artışlarının etkisinin belirsiz olduğunu ve bunları görmek için bir yıl ya da daha uzun bir süre beklenmesi gerekebileceğinin altını çizdi.

"ÇOK HIZLI GİTMEK RİSKLİ"

New York Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmada Powell, “Ben ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ülke ekonomisine dair tahminleri sürekli güçlü büyüme yönünde. Finansal zayıflıklar ise ılımlı bir seviyede. Finansal istikrar, para politikası için artık daha fazla vazgeçilmez durumda. Çok hızlı gitmek riskli” değerlendirmesinde bulundu.

Fed faiz artırmaya devam edecek

Powel sözlerini, “Her zaman olduğu gibi, para politikası kararlarımız ekonomiyi yolunda tutacak şekilde tasarlanacak” şeklinde tamamladı.

BU YIL 3 KEZ FAİZ ARTIRDILAR

Federal Rezerv Bankası, bu yıl faiz oranlarında üç kez artışa gitti. Powell’ın bu açıklamasından sonra Aralık ayında faiz oranlarının  tekrar yükselmesi bekleniyor.

Fed Başkanı Powell’ın yaptığı konuşmasının ardından Dow Jones endeksi  neredeyse 500 puan yükseldi. Gün ortasında piyasalar, faiz oranlarında bir artış olursa, çok hafif olacağını söyleyen Powell'ın mesajına anında cevap verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

82
Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

40
Başkan Erdoğan G20 ziyareti öncesi konuştu

Başkan Erdoğan G20 ziyareti öncesi konuştu

11
Atatürk'e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk'e hakaret eden muhtara hapis cezası

65
Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı

Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı

3
Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

3
Fed faiz artırmaya devam edecek

Fed faiz artırmaya devam edecek

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir