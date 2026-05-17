Fed, yeni başkan Kevin Warsh'ın göreve başlamasını bekliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi sona erdi.

Fed, Kevin Warsh göreve başlayana kadar geçici başkan olarak görev yapacağını açıkladı.

YENİ BAŞKAN YEMİN TÖRENİ İLE GÖREVE BAŞLAYACAK

Warsh'un yemin ederek göreve başlamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Fed Yönetim Kurulunun, Warsh yeni başkan olarak yemin edene kadar Powell'ı geçici başkan olarak atadığı bildirildi.

Açıklamada, görevdeki başkanın geçici olarak bu göreve getirilmesine ilişkin uygulamanın, başkanlar arasındaki benzer geçiş dönemlerinde geçmişte de izlenen uygulamalarla uyumlu olduğu ifade edildi.

WARSH'UN FED BAŞKANLIĞINI 13 MAYIS'TA AÇIKLANDI

ABD Senatosu, 13 Mayıs'ta Warsh'un Fed Başkanlığını onaylamıştı.

Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulunda görev yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u Fed Başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.