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Federal Havacılık Kurulu drone silahlandırılması konusunda uyardı

Federal Havacılık Kurulu (FAA) drone’larını silahlandıran kullanıcılara sert bir dille uyarıda bulundu.

Haber Merkezi | 31.08.2019 - 10:23..
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Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle hayatımıza giren uçan hava araçları drone’lar, günümüzde sıkça kullanılmaya başlandı. İlk başlarda yüksek fiyat nedeniyle pek de tercih edilmeyen bu hava araçları artık her bütçeye uygun çeşitli alternatifler sunuyor. Ancak drone kullanımı zaman zaman tehlikeli sonuçlar da doğurabiliyor.

Federal Havacılık Kurulu’nun üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de drone silahlandırılması. Kullanıcılar drone’ları çeşitli silahlarla donatarak tehlikeli işlere kalkışabiliyor. FAA ise bu durumun kesinlikle yasa dışı olduğu konusunda kullanıcıları uyardı.

Federal Havacılık Kurulu drone silahlandırılması konusunda uyardı

FAA yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ‘’Şimdiye kadar silah, havai fişek, alev makinesi, bomba ve diğer tehlikeli araçların eklendiği drone’lar gördük. Bu tip tehlikeli araçları drone’unuza eklemeyi sakın düşünmeyin, çünkü bu durum hem çevrenizdekilere hem de size ciddi zararlar verebilir.’’

PARA CEZASI VAR

Eğer siz de FAA’nın yukarıdaki uyarısına uymayıp, drone’a ölüme veya ciddi bedensel yaralanmaya neden olabilecek herhangi bir tehlikeli silah takarsanız, FAA Yeniden Yetkilendirme Yasası'nın 363. maddesini ihlal ediyorsunuz demektir. FAA bu maddeyi ihlal eden drone kullanıcılarına 25 bin dolara varan para cezaları kesebiliyor.

drone

BAZI DRONE’LARA İZİN VERİLİYOR

Geçtiğimiz haftalarda tarımsal uygulamalarda kullanılmak için geliştirilen alev makinesine sahip drone haberini sizlerle paylaşmıştık. FAA, bu tip drone’ların izin alındıktan sonra kullanılabileceğini belirtti.

Alev makinesine sahip drone satışa çıktı VİDEO

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