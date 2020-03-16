Fed'in faiz indirimi sonrası petrol fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), koronavirüs salgınına karşı, faizi yüzde 0,0-0,25 aralığına indirmesinin ve ardından faiz indiriminin sürebileceğine ilişkin sinyal vermesinin etkisiyle petrol fiyatları, yüzde 3,0 dolayında düştü.

Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada, bu aşamada negatif faizlere gereksinim olmadığını ve böyle bir adımın ABD için uygun bir politika olacağına inanmadığını vurguladı.

BRENT PETROL 32.66 DOLARA GERİLEDİ

Fed kararından sonra, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.40 düşüşle 32.66 dolara gerilerken, ABD Batı teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2,02 düşüşle 31.09 dolara indi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek için, dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.

5 ÜLKENİN BANKASI ORTAK HAREKET EDİYOR

ECB açıklamasına göre, koronavirüs karşısındaki ortak harekete Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası katılıyor.