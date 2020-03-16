taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3436
Euro
7.0688
Altın
1546.05
Borsa
95605.22
Gram Altın
315.176
Bitcoin
34898.64

Fed'in faiz indirimi sonrası petrol fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,40 düşüşle 32.66 dolara gerilerken, ABD Batı teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2,02 düşüşle 31.09 dolara indi. Petrol fiyatı yüzde 3,0 düşmüş oldu.

DHA | 16.03.2020 - 09:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), koronavirüs salgınına karşı, faizi yüzde 0,0-0,25 aralığına indirmesinin ve ardından faiz indiriminin sürebileceğine ilişkin sinyal vermesinin etkisiyle petrol fiyatları, yüzde 3,0 dolayında düştü.

Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada, bu aşamada negatif faizlere gereksinim olmadığını ve böyle bir adımın ABD için uygun bir politika olacağına inanmadığını vurguladı.

BRENT PETROL 32.66 DOLARA GERİLEDİ

Fed kararından sonra, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.40 düşüşle 32.66 dolara gerilerken, ABD Batı teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2,02 düşüşle 31.09 dolara indi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek için, dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.

5 ÜLKENİN BANKASI ORTAK HAREKET EDİYOR

ECB açıklamasına göre, koronavirüs karşısındaki ortak harekete Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası katılıyor.

İlginizi Çekebilir
Bakan Albayrak: Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındı, alınacak." dedi.
Siyasi partilerin grup toplantıları iptal edildi
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle siyasi partiler bu haftaki grup toplantılarını iptal etme kararı aldı. Partiler anlaşırsa Meclis de toplanmayacak.
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden fetva
Dünya Müslüman Alimleri Birliği, yeni tip koronavirüsün yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" yönünde fetva yayınladı.
Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma yüzde 30'a düştü
Büyükşehirde salgın etkisini gösterirken özellikle İstanbul'da, trafik hala yüzde 50 seviyelerinde...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
745
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
71
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
155
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
24
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
20
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
25
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir