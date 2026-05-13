Felipe Augusto'dan maç sonu yorumu: Sabırsızlanıyorum

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor, finalde Konyaspor'un rakibi oldu.

Trabzonsporlu futbolcu Felipe Augusto, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Mücadeleyi değerlendiren Augusto, "Çok mutluyum. Hem oyuna girme fırsatı buldum hem de galibiyet aldık. Biraz daha sakin geçmesi bekleniyordu ama önemli olan galip gelmek, finale yükselmekti. Son 2 yılda maalesef kupayı alamadık ama yine orada olacağız. Trabzonspor ile kupa kazanmanın ne anlama gelebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

"UMARIM FİNALDE DE BU DESTEĞİ GÖRECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Brezilyalı futbolcu, "Taraftarınızın size bu seviyede destek olması çok önemli. Biz içeride de dışarıda da oynasak bize inanılmaz destek veriyorlar. Umarım finalde de bu desteği göreceğiz." ifadelerini kullandı.