Haberler Futbol

Fenerbahçe, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak

Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu hazırlık programı açıklandı. Fenerbahçe, Avusturya'da yapacağı kampta 3 hazırlık maçı yapacak.

AA AA
Fenerbahçe, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapılacak.

HAZIRLIK MAÇLARI OYNANACAK

Fenerbahçe, aynı zamanda bu tarihler arasında 3 hazırlık maçına çıkacak.

Hazırlık programındaki maçlar şu şekilde:

8 Temmuz: Fenerbahçe-Admira Wacker

11 Temmuz: Fenerbahçe-Pogon Szczecin

14 Temmuz: LASK-Fenerbahçe

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)