Fenerbahçe, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak
Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu hazırlık programı açıklandı. Fenerbahçe, Avusturya'da yapacağı kampta 3 hazırlık maçı yapacak.
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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapılacak.
HAZIRLIK MAÇLARI OYNANACAK
Fenerbahçe, aynı zamanda bu tarihler arasında 3 hazırlık maçına çıkacak.
Hazırlık programındaki maçlar şu şekilde:
8 Temmuz: Fenerbahçe-Admira Wacker
11 Temmuz: Fenerbahçe-Pogon Szczecin
14 Temmuz: LASK-Fenerbahçe
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)