Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti
Türkiye Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 96-86 yendi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 96-86'lık skorla konuk takım lider sarı-lacivertliler oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
Bahçeşehir Koleji: Ford 5, Homesley 16, Mitchell 4, Furkan Haltalı 4, Cavanaugh 3, Ponitka 15, İsmet Akpınar 3, Williams 18, Göktuğ Baş 8, Hale 10
Fenerbahçe: Melli 5, Horton-Tucker 7, Biberovic 14, Hall 16, Birch 4, Metecan Birsen 6, Baldwin 14, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu, De Colo 10, Onuralp Bitim 3, Silva 17
1. Periyot: 22-23
Devre: 40-48
3. Periyot: 56-65
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)