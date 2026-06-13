Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN final maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk kupası sahibini buluyor.

Yarı finaldeki zorlu maratonu geride bırakarak şampiyonluk koltuğuna bir adım daha yaklaşan Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko, sezonun en büyük randevusunda karşı karşıya geliyor.

Üç galibiyet alanın kupayı müzesine götüreceği bu dev eşleşmede ilk düdük çalmak üzere.

İşte basketbolseverlerin nefesini tuttuğu dev final serisinin yayın bilgileri ve tüm ayrıntıları..

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda?

Final serisinin ilk randevusunda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAIN, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

Mücadele, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Final serisini canlı takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmayı beIN Sports ekranlarından izleyebilecekler.