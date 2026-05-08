Fenerbahçe Beko Final Four’da: Zalgiris’i uzatmada geçti
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde rakibi Zalgiris Kaunas'ı 94-90'lık skorla mağlup ederek adını Final Four'a yazdırdı.
Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas’ı uzatmalarda 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve Final Four’a yükseldi.
Normal süresi 80-80 eşitlikle tamamlanan mücadelede sarı-lacivertliler, uzatma bölümünde üstünlüğü ele geçirerek parkeden galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, tarihinde 8. kez EuroLeague Final Four organizasyonunda mücadele etmeye hak kazandı.
Fenerbahçe Beko ayrıca Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde üst üste üçüncü defa Final Four'a gidiyor.
ÇEYREK SKORLARI
Birinci çeyrek: Zalgiris Kaunas 20-25 Fenerbahçe Beko
İkinci çeyrek: Zalgiris Kaunas 42-47 Fenerbahçe Beko
Üçüncü çeyrek: Zalgiris Kaunas 62-61 Fenerbahçe Beko
Dördüncü çeyrek: Zalgiris Kaunas 80-80 Fenerbahçe Beko
FINAL FOUR ATİNA'DA
EuroLeague Final Four organizasyonu, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek.
Dev organizasyona Telekom Center ev sahipliği yapacak.