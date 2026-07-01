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Fenerbahçe, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, son 2 sezonda forma giyen Bonzie Colson ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerde 6 kupa kazandı.

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Fenerbahçe, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı
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Sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Bonzie Colson ile yollar ayrıldı.

30 yaşındaki ABD'li oyuncu, 2024-2025 ve 2025-26 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giydi.

"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2024-2025 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Bonzie Colson ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bonzie Colson’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)