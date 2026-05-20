Fenerbahçe, Dörtlü Final için Atina'da
Sadettin Saran ile taraftarların uğurladığı Fenerbahçe, EuroLeague Dörtlü Finali için Yunanistan'a ulaştı.
Kulüp başkanı Sadettin Saran ile taraftarların uğurladığı sarı-lacivertli takım, başkent Atina'ya ulaştı.
Fenerbahçe kafilesi, havalimanından otobüsle konaklayacağı otele vardı.
RAKİP OLYMPIAKOS
Sarı-lacivertliler, 22 Mayıs Cuma günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.
Son şampiyon Fenerbahçe'nin yanı sıra Olympiakos ve İspanya ekipleri Real Madrid ile Valencia Basket'in yer aldığı Dörtlü Final'in basın toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Onassis Foundation'da düzenlenecek toplantıya Fenerbahçe'den başantrenör Sarunas Jasikevicius ile Fransız oyuncu Nando de Colo katılacak. Toplantı, saat 12.00'de başlayacak.