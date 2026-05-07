Fenerbahçe, Dörtlü Final için parkeye çıkacak
EuroLeague play-off serisinde 2-1 önde olan sarı-lacivertli basketbol takımı, yarın Zalgiris ile deplasmanda yapacağı maçı kazanması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi dördüncü maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
AVANTAJ FENERBAHÇE'DE
Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off'ta 5. sıradaki Zalgiris ile eşleşen Fenerbahçe, seriye saha avantajıyla başladı.
Evinde oynadığı ilk maçı 89-78, ikinci maçı ise 86-74 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki üçüncü karşılaşmadan 81-78 mağlubiyetle ayrıldı.
HEDEF DÖRTLÜ FİNAL
Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe, yarın parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Zalgiris'in kazanması halinde ise Dörtlü Final'e yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.