Fenerbahçe, Ederson'la ilgili kararı verdi

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması, seçim sonrası başa geçecek yönetim ve teknik adam etrafında şekillenecek.

Bununla birlikte, sarı-lacivertlilerde ayrılması beklenen isimler hakkında transfer dedikoduları çıkmaya devam ediyor.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Rizespor maçında yaptığı kritik hata sebebiyle oluşan puan kaybının ardından derbide kırmızı kart gören Ederson, taraftarlardan özür dilemişti.

SON MAÇINA ÇIKMIŞ OLABİLİR

Derbi yenilgisinin ardından PFDK'dan 3 maç men cezası alan Brezilyalı kaleci, Fenerbahçe kariyerindeki son maçına Galatasaray karşısında çıkmış olabilir.

TALİPLERİ VAR

Adı transfer dedikodularıyla anılan Ederson için yeni taliplerin olduğu öğrenildi.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; 32 yaşındaki kaleci ile Al Hilal'in ardından, Cristiano Ronaldo'nun yüzde 15'lik hissesinin bulunduğu Al Nassr ilgileniyor.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ

Sarı-lacivertliler, sözleşmesinde 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Ederson'u, bu bedelin peşin ve eksiksiz ödenmesi halinde bırakacak.

BİR BREZİLYA KULÜBÜ DE TALİP

Haberde, bir Brezilya kulübünün de durumu yakından takip ettiği ve Ederson'u transfer etmek istediği öğrenildi.

PEŞİN ÖDEMEYİ DERT ETMİYORLAR

Ekonomik şartlar Brezilya kulüpleri için zorlayıcı olsa da Suudi ekipler için aynı durum geçerli değil.

Al Hilal ve Al Nassr'ın bu bedeli karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu ve peşin ödeme şartını sorun olarak görmediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

13 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli eldiven, Fenerbahçe'de çıktığı 36 maçta 35 gol yedi.

Ederson, 13 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.