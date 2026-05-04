Fenerbahçe eski başkan adayı yaşamını yitirdi

Fenerbahçe 2021 kongresinde başkanlığa aday olan fakat sonrasında adaylıktan çekilen Eyüp Yeşilyurt, hayatını kaybetti.

Yeşilyurt, yeterli imzayı toplayamadığı için resmi aday olarak seçime girememişti.

Yeşilyurt’un vefatı ile alakalı Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir.



Merhumun cenazesi 4 Mayıs Pazartesi günü (Bugün) ikindi namazını müteakip Yakacık Ulu Camii'nden kaldırılacaktır.



Eyüp Yeşilyurt’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.”

ALİ KOÇ'A RAKİP OLMUŞTU

1970 İstanbul doğumlu, evli ve 3 çocuk babası olan Yeşilyurt, 2021 yılındaki Fenerbahçe kongresinde başkanlığa adaylığını açıklamış ancak yeterli imzayı toplayamadığı için Ali Koç'un karşısında resmi aday olamamıştı.