Fenerbahçe, Eyüpspor ile 3-3'lük skorla beraber kaldı
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'la evinde 3-3'lük skorla berabere kaldı. Bu sonuçla Eyüpspor ligde kalmayı başarırken Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alma hakkı kazandı.
Ligin 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.
6 GOLLÜ MAÇTA MÜCADELE BİR AN OLSUN DURMADI
Eyüpspor, 17. dakikada Mateusz Legowski ve 36. dakikada Metehan Altunbaş ile 2-0 öne geçti.
68. dakikada Fred, Fenerbahçe adına ilk golü attı.
Kerem Aktürkoğlu, 79 ve 81. dakikada attığı gollerle Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
86. dakikada oyuan giren Talha Ulvan, 87. dakikada skoru 3-3'e getiren golü attı.
FENERBAHÇE BERABERLİKLE KAPATTI
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligi 74 puanla ikinci sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alma hakkı kazandı.
EYÜPSPOR, 5 LİGDE KALMAYI BAŞARDI
Bu galibiyetle birlikte son 5 haftada 11 puan toplayan Eyüpspor, 33 puanla Süper Lig'de kalmayı başardı.
Süper Lig'den düşen takımlar, Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor oldu.