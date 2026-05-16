Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Zeki Murat Göle yönetimindeki Fenerbahçe, Eyüpspor ile evinde oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını noktaladı.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
FENERBAHÇE'NİN KONUĞU EYÜPSPOR
Fenerbahçe-Eyüpspor müsabakası, yarın saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)