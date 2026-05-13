Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Zeki Murat Göle yönetimindeki Fenerbahçe, Eyüpspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in son haftasında sahasında 17 Mayıs Pazar günü Eyüpspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Çabukluk ve koordinasyon programlarıyla devam eden idmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü, dar alanda çift kale maçlarla da noktalandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
