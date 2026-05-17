Fenerbahçe - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Mücadelenin VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Müsabaka beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok; Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown; Kante, İsmail; Musaba, Fred, Oğuz; Kerem
Eyüpspor: Jankat; Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş; Taşkın, Baran Gezek, Legowski; Radu, Metehan, Umut Bozok.
MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 73 puan toplayan sarı-lacivertli takım, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.
Ligdeki son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, yine Göle yönetiminde sahada olacak.
Ligde 33 müsabakada sekizer galibiyet ve beraberlik ile 17 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı ekip, 32 puanla 13. sırada yer aldı. Eyüpspor, yarınki karşılaşmadan 1 puan alması durumunda ligde kalacak.