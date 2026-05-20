Fenerbahçe, Fred ile yollarını ayırıyor: Brezilya'dan yeni ev bile aldı...

Süper Lig'de sezonun son haftalarında Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de daha fazla forma şansı bulmaya başlayan ve artan form grafiği ile dikkat çeken Fred için ayrılık iddiası ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerle bir yıl daha anlaşması bulunan 33 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımda kalmayacağı öne sürüldü.

ATLETICO MINEIRO'YA TRANSFER OLABİLİR

Brezilyalı gazeteci Heverton Guimaraes'in haberine göre; Fred, Atletico Mineiro'ya transfer olmak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin oldukça ilerlediği ve yakında sonuçlanabileceği belirtildi.

Haberde, Mineiro yönetiminin oyuncuyu kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istediği ancak sözleşmesi devam ettiği için Fenerbahçe'den ayrılmasının zor olduğu ifade edildi.

'EV BİLE ALDI' İDDİASI

Haber detayında tecrübeli oyuncunun bir sonraki transfer döneminde Atletico Mineiro'ya katılacağı ve Brezilya futbol sezonunun geri kalanında takımın kilit oyuncularından biri olacağı kaydedildi.

Öte yandan Fred'in, Belo Horizonte'de bir ev aldığı ve gelecekte Brezilya'ya taşınmayı planladığı da bildirildi.