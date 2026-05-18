Fenerbahçe geleceğin yıldızını kaptı: 5 yıllık sözleşme imzalandı

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve önümüzdeki ay sandık başına gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği erken başladı.

Seçim atmosferine rağmen geleceğin kadrosunu kurma çalışmalarına ara vermeyen sarı-lacivertliler, rotayı Kuzey Avrupa’ya çevirdi.

Finlandiya liginde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç Türk yetenek Volkan Mutlu'nun sessiz sedasız renkler bağlandığı iddia edildi.

SÖZLEŞME İMZALADI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, 16 yaşındaki genç yetenek Volkan Mutlu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yönetim, geleceğin as kadrosunu kurma planları kapsamında genç orta saha oyuncusu ile 18 yaşından itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan 16 yaşındaki Volkan Mutlu, çok yönlü oyun tarzı ve ofansif orta saha pozisyonundaki başarısıyla biliniyor.

Ocak 2026'da KuPS U18 takımından kulübün ikinci takımına yükselme başarısı gösteren Volkan, burada çıktığı 9 resmi karşılaşmada 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

Finlandiya U17 Milli Takımı ile uluslararası arenada boy gösteren genç yetenek, çıktığı 11 milli maçta 1 gol atarak kalitesini kanıtladı.