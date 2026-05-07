Haberler Futbol

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Zeki Murat Göle yönetimindeki Fenerbahçe, Konyaspor'la deplasmanda oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, taktiksel ve bireysel antrenmanlarla günü tamamladı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi