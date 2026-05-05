Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Zeki Murat Göle yönetimindeki Fenerbahçe, Konyaspor ile oynayacağı lig maçına hazırlanıyor.
Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı belirtildi.
İDMANDAN NOTLAR
Sahada ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas yapan futbolcuların, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
