Fenerbahçe, maraton tribününde düzenleme yapacak

Fenerbahçe Kulübü, Chobani Stadı Maraton Alt E Tribünü'ndeki yaklaşık 370 VIP koltuğun standart tribün koltuk düzenine dönüştürüleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, çalışmanın kongre üyelerinden ve taraftarlardan gelen bildirimler doğrultusunda ele alındığı kaydedildi.

"ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kongre üyelerimizden ve taraftarımızdan gelen bildirimler doğrultusunda; Maraton Alt E Blok'un (özel VIP bölüm) tribün bütünlüğünü bozduğu ve stat atmosferini olumsuz etkilediği görülmüştür. Fenerbahçe'mizin 120. yılında hedeflediğimiz şampiyonluk doğrultusunda, Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde daha güçlü ve bütüncül bir tribün atmosferinin oluşturulması amacıyla Maraton Alt E Blok'un mevcut yapısına ilişkin çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda, ilgili bölümde yer alan kombine sahipleriyle kulübümüz temsilcileri bire bir görüşmeler gerçekleştirmiş ve planlanan düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yapmıştır. Kombine sahiplerinin önemli bir bölümü söz konusu düzenlemeyi anlayışla karşılamış ve kulübümüzün hedefleri doğrultusunda desteklerini ifade etmiştir. Yapılacak renovasyon çalışması kapsamında 370 civarında VIP koltuk, standart Maraton Alt tribün koltuk düzenine dönüştürülecek ve böylece ilgili bölümün kapasitesi 670 seyirciye ulaşacaktır.”

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Kongre üyeleri, taraftarlar ve kombine sahipleriyle yapılan görüşmelerin sonucunda düzenlemenin ivedilikle hayata geçirileceğinin aktarıldığı açıklamada, "Söz konusu renovasyon çalışmasının tüm maliyeti yönetim kurulumuz tarafından karşılanacak olup kulübümüz bütçesine herhangi bir ilave yük oluşturmayacaktır. İnşaat ve renovasyon çalışmalarına bugün başlanacak olup ilk resmi müsabaka öncesinde tamamlanarak tribün kullanıma hazır hale getirilecektir. Maraton Alt E Tribün'de yer alan mevcut kombine sahiplerinin aynı bölgede yerlerini koruyabilmeleri adına azami hassasiyet gösterilecek, gerekli planlama ve yerleşim çalışmaları bu doğrultuda yürütülecektir. Öte yandan, geçmiş dönemde uygulanan bilet devir esasları da yeniden değerlendirilmekte olup tribün devamlılığının ve maç günü atmosferine aktif katılımın güçlendirilmesi amacıyla maraton alt tribün standartlarına uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır. Stadımızda oluşturacağımız güçlü atmosferin takımımızın şampiyonluk hedefine önemli katkı sağlayacağına inanıyor, bu süreçte desteklerini esirgemeyen kongre üyelerimize, taraftarlarımıza ve kombine sahiplerimize teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik için şampiyon olacağız." ifadeleri kullanıldı.